راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد

كشف ماركوس راشفورد لاعب برشلونة والمعار من مانشستر يونايتد عن موقفه بشأن البقاء أو العودة إلى إنجلترا.

وحقق برشلونة الفوز أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ 35 من الليجا.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر بي بي سي سبورت: "أنا لست ساحرا، لكن لو كنت كذلك لبقيت في برشلونة، سنرى ما سيحدث".

وأتم "أتيت إلى برشلونة من أجل الفوز، وتوجت بالفعل بأكبر عدد ممكن من البطولات، برشلونة فريق مذهل وسيحقق الكثير من الألقاب الموسم المقبل، البقاء هنا سيكون أمرا خاصا".

ويملك برشلونة بند أحقية شراء المهاجم من مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون يورو.

وحصل راشفورد على بطولتي الدوري والسوبر الإسباني خلال الموسم الجاري مع بلوجرانا.

ولعب راشفورد 47 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة، مبتعد عن ريال مدريد الثاني برصيد 77 نقطة.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.