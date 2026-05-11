دوري NBA – نيويورك نيكس أول المتأهلين لنهائي الأقسام.. وأوكلاهما يقترب من إقصاء ليكرز

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي القسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما فاز على فيلادلفيا سيفنتي سيسكرز في نصف النهائي.

وحسم نيويورك نيكس السلسلة لصالحه 4-0 ليحقق 4 انتصارات متتالية دون أن يخسر في أي مباراة.

وينتظر نيويورك نيكس المتأهل من ديترويت وكليفلاند كالفاليرز وتشير السلسلة إلى تقدم ديترويت 2-1 في عدد المباريات.

أما في القسم الغربي اقترب أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل لقب الدوري من إقصاء لوس أنجلوس ليكرز بعدما فاز عليه في 3 مباريات متتالية ليتقدم 3-0 في السلسلة.

وبذلك يقترب لوس أنجلوس ليكرو بقيادة نجمه ليبرون جيمس من الإقصاء من نصف نهائي القسم الغربي.

أما السلسلة الأبرز في نصف نهائي الأقسام بين مينيسوتا تمبرولفوز ضد سان أنطونيو سبيرز تشير إلى التعادل 2-2 في عدد انتصارات كل فريق.