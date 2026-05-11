دوري NBA – نيويورك نيكس أول المتأهلين لنهائي الأقسام.. وأوكلاهما يقترب من إقصاء ليكرز

الإثنين، 11 مايو 2026 - 18:06

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي القسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما فاز على فيلادلفيا سيفنتي سيسكرز في نصف النهائي.

وحسم نيويورك نيكس السلسلة لصالحه 4-0 ليحقق 4 انتصارات متتالية دون أن يخسر في أي مباراة.

وينتظر نيويورك نيكس المتأهل من ديترويت وكليفلاند كالفاليرز وتشير السلسلة إلى تقدم ديترويت 2-1 في عدد المباريات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتقدم 2-0 في نهائي الدوري

أما في القسم الغربي اقترب أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل لقب الدوري من إقصاء لوس أنجلوس ليكرز بعدما فاز عليه في 3 مباريات متتالية ليتقدم 3-0 في السلسلة.

وبذلك يقترب لوس أنجلوس ليكرو بقيادة نجمه ليبرون جيمس من الإقصاء من نصف نهائي القسم الغربي.

أما السلسلة الأبرز في نصف نهائي الأقسام بين مينيسوتا تمبرولفوز ضد سان أنطونيو سبيرز تشير إلى التعادل 2-2 في عدد انتصارات كل فريق.

كرة سلة NBA ليبرون جيمس
نرشح لكم
كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتقدم 2-0 في نهائي الدوري انتهت نهائي دوري السلة – الاتحاد (72)-(79) الأهلي.. الأحمر يفوز مواعيد مباريات الأحد 10 مايو 2026.. نهائي كأس مصر والكلاسيكو وسلة الاتحاد ضد الأهلي كرة سلة – سبورتنج يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات كرة سلة – تحذير وغرامات.. الكشف عن عقوبات مواجهة الاتحاد السكندري والأهلي كرة سلة - الأهلي يخطف الفوز من الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (68)-(66) الاتحاد.. انتصار في آخر الثواني
أخر الأخبار
ماركا: ميندي أجرى عملية جراحية وسيغيب 5 أشهر 24 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: ألونسو وماركو سيلفا ضمن قائمة مختصرة من تشيلسي لاختيار مدربه الجديد 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفاندوفسكي: ربما سألعب في دوري أقل تنافسية 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – نيويورك نيكس أول المتأهلين لنهائي الأقسام.. وأوكلاهما يقترب من إقصاء ليكرز ساعة | كرة سلة
كأس العالم - دجيكو يقود القائمة النهائية لـ البوسنة والهرسك ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي ساعة | كرة سلة
أدار مباراتين لأرسنال.. دانيال سيبرت حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528938/دوري-nba-نيويورك-نيكس-أول-المتأهلين-لنهائي-الأقسام-وأوكلاهما-يقترب-من-إقصاء-ليكرز