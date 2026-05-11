كأس العالم - دجيكو يقود القائمة النهائية لـ البوسنة والهرسك

الإثنين، 11 مايو 2026 - 17:48

كتب : FilGoal

أعلن منتخب البوسنة والهرسك القائمة النهائية استعدادا لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويقود المهاجم المخضرم إدين دجيكو قائمة الفريق ويعد اللاعب الأبرز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي (سان باولي الألماني) - مارتن زلوميسيليتش (رييكا الكرواتي) - عثمان هادزيكيتش (سلافين بيلوبو الكرواتي).

الدفاع: سعيد كولاسيناك (أتالانتا الإيطالي) - عمار ديديتش (بنفيكا البرتغالي) - نهاد موياكيتش (جازيانتيب التركي) - نيكولا كاتيتش (شالكه الألماني) - طارق موهاريموفيتش (ساسولو الإيطالي) - ستيبان رادولييتش (رييكا الكرواتي) - دينيس هادزيكادونيتش (سامبدوريا الإيطالي) - نيدال تشيليك (لانس الفرنسي).

الوسط: أمير هادزياهميتوفيتش (هال سيتي الإنجليزي) - إيفان باشيتش (أستانا الكازاخستاني) - إيفان شونيتش (بافوس القبرصي) - دزينيس بورنيتش (كارلسروهر الألماني) - إرمين ماهميتش (سلوفان ليبيريتش التشيكي) - بنيامين تاهيروفيتش (بروندبي الدنماركي) - عمار ميميتش (فيكتوريا بلزن التشيكي) - أرمين جيجوفيتش (يانج بويز السويسري) - كيريم ألايبيجوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) - إسمير بايراكتاريفيتش (أيندهوفن الهولندي).

الهجوم : إدين دجيكو (شالكه الألماني) - ساميد بازدار (جاجيلونيا بياليستوك البولندي) - إرميدين ديميروفيتش (شتوتجارت الألماني) - هاريس تاباكوفيتش (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - يوفو لوكيتش (يونيفيرسيتاتيا كلوج الروماني).

ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك في المجموعة الثانية رفقة كندا وقطر وسويسرا.

الجولة الأولى

كندا × البوسنة والهرسك.. 12 يونيو 2026.

الجولة الثانية

سويسرا × البوسنة والهرسك.. 18 يونيو 2026

الجولة الثالثة

البوسنة والهرسك × قطر.. 24 يونيو 2026.

