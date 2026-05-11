كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا بشأن فريق كرة السلة للرجال في النادي، وذلك بعد الهزيمة من الأهلي.

وخسر الاتحاد السكندري أول مباراتين في سلسلة نهائي الدوري المصري أمام الأهلي.

وتقام المباراة الثالثة يوم الأربعاء المقبل في صالة حسن مصطفى.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من أجل التتويج بلقب الدوري، بينما يحتاج الاتحاد للفوز بالمباريات الثلاث المتبقية من أجل حصد اللقب.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي:

جماهير نادي الاتحاد السكندري العظيمة، يعبر مجلس إدارة النادي عن تقديره العميق لمشاعركم الصادقة، ويدرك حجم الحزن الذي أصابكم عقب خسارة فريق كرة السلة أول مباراتين في سلسلة نهائي دوري السوبر المصري.

إننا نؤكد أن هذه المرحلة الحرجة لا تمثل نهاية الطريق، بل هي بداية تحدٍ جديد يتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلف فريقنا صاحب الأمجاد والبطولات في كرة السلة المصرية. لقد اعتدنا من فريقكم أن يكون مصدرًا للفخر والبطولات، وأن يرفع اسم الاتحاد السكندري عاليًا في سماء الرياضة المصرية.

واليوم، أمامنا ثلاث مباريات حاسمة، نثق أن أبناء الاتحاد السكندري قادرون على العودة بقوة، وإثبات معدنهم الأصيل، وتحويل هذه اللحظات الصعبة إلى انتصارات تليق بتاريخهم العريق. إن دعمكم ومساندتكم في هذه المرحلة هو الركيزة الأساسية التي يستند إليها الفريق، وهتافاتكم هي القوة التي تمنح اللاعبين العزيمة والإصرار.

إننا نناشد جماهيرنا الوفية أن تواصل مؤازرتها للفريق والجهاز الفني واللاعبين، وأن تكون الركيزة الصلبة التي يعتمد عليها الفريق في هذه المواجهات المصيرية القادمة.

ويؤكد لاعبو الفريق والجهاز الفني أنهم سيواصلون مشوارهم في هذه السلسلة النهائية بروح عالية وعزيمة لا تلين، ساعين بقوة من أجل تحقيق الانتصار في المباريات القادمة، واضعين نصب أعينهم هدفًا واحدًا، وهو العودة بقوة إلى منصات التتويج، وإهداء اللقب لجماهير الاتحاد السكندري الوفية، التي كانت وستظل دائمًا الركيزة الصلبة والداعم الحقيقي لمسيرة هذا الفريق البطل.

فلنكن جميعًا يدًا واحدة خلف فريقنا، نرفع أصواتنا بالدعم، ونؤمن أن الاتحاد السكندري سيعود أقوى، وسيكتب فصلًا جديدًا من المجد والبطولات، ليبقى دائمًا كما عهدتموه الواجهة المشرفة لزعيم الثغر.