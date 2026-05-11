أدار مباراتين لأرسنال.. دانيال سيبرت حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 11 مايو 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

الحكم الألماني دانيال سيبرت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طاقم حكام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية في تمام الساعة السابعة مساء يوم 30 مايو الجاري.

ويقود طاقم الحكام، الألماني دانيال سيبرت.

وتقام المباراة النهائية على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

الحكم الألماني يبلغ من العمر 42 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2015.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

الحكم: دانيال سيبرت (ألمانيا)

المساعدان: يان سيدل - رافائيل فولتين (ألمانيا)

الحكم الرابع: ساندرو شيرر (سويسرا)

الحكم المساعد الاحتياطي: جوادالوبي بوراس أيوسو (إسبانيا)

حكم الفيديو: باستيان دانكيرت (ألمانيا)

مساعد VAR: روبرت شرودر (ألمانيا)

حكم دعم VAR: كارلوس ديل سيرو جراندي (إسبانيا)

ويعد ذلك النهائي الأول للحكم الألماني دانيال سيبرت في مسابقات الأندية الأوروبية التابعة لـ يويفا.

وأدار سيبرت 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينهم مباراتين لأرسنال أمام سبورتنج لشبونة في ذهاب ربع النهائي، وإياب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

كما أدار نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين مانشستر يونايتد أتلتيك بلباو.

كما أدار مباراتين في يورو 2024، و3 مباريات في يورو 2020.

باريس سان جيرمان أرسنال دوري أبطال أوروبا دانيال سيبرت
