تأكد غياب ميندي وكيسيه أمام التعاون

الإثنين، 11 مايو 2026 - 16:26

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - أهلي جدة

تأكد غياب السنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسيه ثنائي أهلي جدة عن مواجهة التعاون يوم الاثنين.

ويحل أهلي جدة ضد التعاون ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي على ملعب الأخير في بريدة.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة فضل إراحة الثنائي ميندي وكيسيه وقرر عدم مرافقتهما للبعثة إلى بريدة الاثنين.

ويفتقد أهلي جدة إلى جانب الثنائي لخدمات البرازيلي جالينو الذي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة النصر في الجولة قبل الماضية، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وضم الألماني يايسله 9 عناصر أجنبية في القائمة المغادرة إلى بريدة وهم البرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين أتانجانا والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ريكاردو ماتياس ومواطنة ماثيوس جونسالفيس والفرنسي إنزو ميلوت و البلجيكي ماتيو دامس، على أن يختار ثمانية عناصر في الاجتماع الفني عصر الإثنين.

ويحتل أهلي جدة المرتبة الثالثة في الدوري السعودي برصيد 72 نقطة، من 22 انتصارًا و6 تعادلات و3 هزائم.

