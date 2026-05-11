كأس العالم - ميسي على رأس قائمة الأرجنتين الأولية.. وغياب ديبالا

أعلن المنتخب الأرجنتيني القائمة الأولية استعدادا لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وضمت القائمة التي كشف عنها ليونيل سكالني مدرب الأرجنتين، 55 لاعبا. على رأسهم ليونيل ميسي.

ويستعد ليونيل ميسي لخوض كأس العالم رقم 6 له مع منتخب الأرجنتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا) - خوان موسو (أتلتيكو مدريد) - والتر بينيتيز - (كريستال بالاس) - فاكوندو كامبيسيس (راسينج الأرجنتيني) - سانتياجو بلتران (ريفر بليت)

الدفاع: أجوستين جياي (بالميراس) - جونزالو مونتيل (ريفر بليت) - ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) - نيكولاس كابالدو (هامبورج) - كيفن ماك اليستر (يونيون سانت جيلواز) - لوكاس مارتينيز كوارتا (ريفر بليت) - ماركوس سينيسي (بورنموث) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) - نيكولا أوتاميندي (بنفيكا) - جيرمان بيزيلا (ريفر بليت) - ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) - كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) - لاوتارو دي لولو (بوكا جونيورز) - زيد روميرو (خيتافي) - فاكوندو ميدينا (أولمبيك مارسيليا) - ماركوس أكوينا (ريفر بلاتا) - نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) - جابرييل روخاس (راسينج الأرجنتيني)

ماكسيمو بيروني (كومو) - لياندرو باريديس (بوكا جونيورز) - جويدو رودريجيز (فالنسيا) - أنيبال مورينو (ريفر بليت) - ميلتون ديلجادو (بوكا جونيورز) - آلان فاريلا (بورتو) - إيزيكويل فرنانديز (باير ليفركوزن) - رودريجو دي بول (إنتر ميامي) - إكسيكوييل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - إنزو فرنانديز (تشيلسي) - أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) - جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - نيكولاس دومينجيز (نوتنجهام فورست) - إميليانو بوينديا (أستون فيلا) - فالنتين باركو (ستراسبورج)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - نيكولا باز (كومو) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) - تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد) - توماس أراندا (بوكا جونيورز) - نيكولا جونزاليس (أتلتيكو مدريد) - أليخاندرو جارناتشو (تشيلسي) - جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - ماتياس سولي (روما) - كلاوديو ايتشيفيري (جيرونا) - جيانلوكا بريستياني (بنفيكا) - سانتياجو كاسترو (بولونيا) - لاوتارو مارتينيز (إنتر) - خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس) - جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - ماتيو بيليجرينو (بارما)

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.

وشهدت القائمة المبدئية استبعاد باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي.

ولن يتمكن الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا من المشاركة في أول مباراتين من كأس العالم مع منتخب بلاده، بعد العقوبة التي طالته بسبب الحادثة التي وقعت مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل أسابيع إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا 6 مباريات بسبب ما بدر منه ضد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا.