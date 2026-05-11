بونو جاهز لمواجهة النصر في الدربي

الإثنين، 11 مايو 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

تأكدت جاهزية المغربي ياسين بونو حارس الهلال قبل موقعة الدربي التي تجمعه أمام مضيفه النصر يوم الثلاثاء.

ويصطدم الهلال بالنصر ضمن الجولة الـ 32 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جميع لاعبي الهلال جاهزون للمواجهة التي ستحدد مسار الفريق في التتويج بلقب الدوري، ما عدا السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي تأكد غيابه عن المواجهة نتيجة عدم الجاهزية.

أخبار متعلقة:
رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة كانسيلو: الهلال السعودي أخلف وعده ثيو هيرنانديز جاهز لمواجهة النصر مدرب اتحاد جدة: علينا تقبل حقيقة أننا ننافس على المركز الخامس

إذ لا يزال يواصل التأهيل، جراء إصابة عضلة الفخذ الأمامية.

إلى جانب حمد اليامي الذي أجرى عملية جراحية في الركبة منذ إصابته أمام التعاون في الجولة العاشرة من الدوري.

وذلك بعد تأكدت جاهزية الفرنسي ثيو هيرنانديز للمشاركة في اللقاء المنتظر.

ويطمح الهلال، المتوج الجمعة الماضي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تحقيق النقاط الثلاث أمام منافسه الذي يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط.

ويملك الهلال في رصيده 77 نقطة، في المرتبة الثانية، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، مع أفضلية مباراتين أمام نيوم والفيحاء، فيما ينتظر النصر مواجهة الدربي قبل أن يختتم مبارياته أمام ضمك في الرياض.

ياسين بونو الهلال النصر
نرشح لكم
تأكد غياب ميندي وكيسيه أمام التعاون لتعزيز الشفافية.. لجنة المنشطات تفحص النصر والهلال قبل الدربي رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة ثيو هيرنانديز جاهز لمواجهة النصر مدرب اتحاد جدة: علينا تقبل حقيقة أننا ننافس على المركز الخامس الرياضية: مهاجم النصر يغيب عن الدربي أمام الهلال شكوك حول مشاركة كيسيه مع أهلي جدة ضد التعاون الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال
أخر الأخبار
ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين الأجانب 48 دقيقة | الدوري المصري
رئيس برشلونة المؤقت: نعمل على تجديد عقد فليك.. وسنبرم صفقة كبيرة ساعة | الكرة الأوروبية
قد يغيب عن كأس العالم.. أتلتيكو مدريد يعلن خضوع جوني كاردوسو لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
سيميوني: شاهدت الكلاسيكو وقلت يا إلهي أقصينا برشلونة مرتين ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: فيليبي لويس يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
3 مرشحين.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي ملف المدرب الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528932/بونو-جاهز-لمواجهة-النصر-في-الدربي