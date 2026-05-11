بونو جاهز لمواجهة النصر في الدربي

تأكدت جاهزية المغربي ياسين بونو حارس الهلال قبل موقعة الدربي التي تجمعه أمام مضيفه النصر يوم الثلاثاء.

ويصطدم الهلال بالنصر ضمن الجولة الـ 32 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جميع لاعبي الهلال جاهزون للمواجهة التي ستحدد مسار الفريق في التتويج بلقب الدوري، ما عدا السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي تأكد غيابه عن المواجهة نتيجة عدم الجاهزية.

إذ لا يزال يواصل التأهيل، جراء إصابة عضلة الفخذ الأمامية.

إلى جانب حمد اليامي الذي أجرى عملية جراحية في الركبة منذ إصابته أمام التعاون في الجولة العاشرة من الدوري.

وذلك بعد تأكدت جاهزية الفرنسي ثيو هيرنانديز للمشاركة في اللقاء المنتظر.

ويطمح الهلال، المتوج الجمعة الماضي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تحقيق النقاط الثلاث أمام منافسه الذي يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط.

ويملك الهلال في رصيده 77 نقطة، في المرتبة الثانية، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، مع أفضلية مباراتين أمام نيوم والفيحاء، فيما ينتظر النصر مواجهة الدربي قبل أن يختتم مبارياته أمام ضمك في الرياض.