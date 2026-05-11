خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لقاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.. والأسعار

الإثنين، 11 مايو 2026 - 23:01

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 في الجزائر ذهابا يوم السبت الماضي.

وستقام المباراة يوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز لاعب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك في الذهاب دفعة قوية نحو لقب الكونفدرالية مستشهدا بالسادات.. أيمن الرمادي للاعبي الزمالك: تعرضتم لقهر في نهائي الكونفدرالية

وجاءت أسعار التذاكر

المقصورة: 2000 جنيه

الدرجة الأولى علوي: 750 جنيه

الدرجة الأولى سفلي: 750 جنيه

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة يمين سفلي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين علوي: 75 جنيه

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

إلى ذلك، حصل الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية حددت 46.200 ألف مشجع لحضور المباراة، منهم 2000 تذكرة لجمهور الفريق الجزائري.

وخسر الزمالك الذهاب بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع.

إذ سجل الزمالك هدف التقدم بقدم خوان بيزيرا ثم ألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
نرشح لكم
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال تقرير: يونايتد يتحرك لحسم صفقتين من المواهب الشابة في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين الأجانب 3 مرشحين.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي ملف المدرب الجديد مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تسلم لاعبي بيراميدز ميداليات الكرة النسائية اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز لاعب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك في الذهاب دفعة قوية نحو لقب الكونفدرالية
أخر الأخبار
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية 38 دقيقة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي ساعة | الوطن العربي
آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528931/خدمة-في-الجول-فتح-باب-حجز-تذاكر-لقاء-الزمالك-ضد-اتحاد-العاصمة-في-نهائي-الكونفدرالية-والأسعار