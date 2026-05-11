خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لقاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.. والأسعار

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 في الجزائر ذهابا يوم السبت الماضي.

وستقام المباراة يوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وجاءت أسعار التذاكر

المقصورة: 2000 جنيه

الدرجة الأولى علوي: 750 جنيه

الدرجة الأولى سفلي: 750 جنيه

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة يمين سفلي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين علوي: 75 جنيه

إلى ذلك، حصل الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية حددت 46.200 ألف مشجع لحضور المباراة، منهم 2000 تذكرة لجمهور الفريق الجزائري.

وخسر الزمالك الذهاب بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع.

إذ سجل الزمالك هدف التقدم بقدم خوان بيزيرا ثم ألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.