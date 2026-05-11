منتخب إسبانيا يتنفس الصعداء بعد معرفة مدة غياب نيكو ويليامز

الإثنين، 11 مايو 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

تنفس الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا الصعداء بعدما علم بمدة غياب نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو، قبل شهر من كأس العالم 2026

وتعرض نيكو ويليامز أحد نجوم منتخب اللاروخا لإصابة خلال مباراة أتلتيك بلباو أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة كوبي أن نيكو ويليامز سيغيب لمدة 3 أسابيع فقط بسبب هذه الإصابة.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون صاحب الـ23 عاما جاهزا لكأس العالم.

وغادر نيكو ويليامز الملعب في الدقيقة 35 بسبب إصابة عضلية على ملعب سان ماميس.

وذكرت التقارير أن اللاعب ردد عبارة "لا يمكن أن يكون هذا" أثناء خروجه من أرض الملعب، في إشارة إلى خوفه من ضياع فرصة المشاركة في كأس العالم.

وكان ويليامز أحد أبرز نجوم إسبانيا في بطولة يورو 2024 التي حصد لقبها، وهو أحد المرشحين للقيام بدور أساسي مع لا روخا في مونديال أمريكا الشمالية.

وكان ويليامز قد عانى من عدة مشاكل بدنية هذا الموسم، إذ غاب 6 مباريات في سبتمبر وأكتوبر بسبب إصابة في الفخذ، ثم ابتعد 7 مباريات أخرى في الربيع نتيجة آلام أسفل البطن.

وفي حال غياب ويليامز، يملك المدرب لويس دي لا فوينتي عدة بدائل، أبرزها ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف الفوز في نهائي يورو 2024.

كما تشمل الخيارات الأخرى فيران توريس وأليكس باينا وأندير بارينيتشيا، مع استمرار الاعتماد على لامين يامال في الجهة اليمنى، رغم معاناته حاليا من إصابة في العضلة الخلفية.

