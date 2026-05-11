مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تسلم لاعبي بيراميدز ميداليات الكرة النسائية

رد مصدر من اتحاد الكرة على واقعة ميدالية الكرة النسائية في نهائي كأس مصر.

وظهرت ميدالية محمد الشيبي لاعب بيراميدز، مكتوبا عليها بطولة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2025 - 2026".

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، مساء يوم الأحد، بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائية بهدفين لهدف وحيد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "خطأ غير مقصود نظرا لتسليم ميداليات يوم الجمعة لبطلي كأس ودوري الكرة النسائية."

وتوج مسار بلقب كأس مصر للكرة النسائية يوم الجمعة، بعد الفوز على حساب وادي دجلة 2-1.

وشهدت مراسم تتويج مسار تسليم كأس مصر للكرة النسائية والميداليات الذهبية ودرع بطولة الدوري.

وأكمل المصدر "الخطأ من المورد جاء في شريط ميدالية واحدة فقط التي كان يرتديها محمد الشيبي لاعب بيراميدز وتم توقيع جزاء مالي عليه."

وأتم "تم إرسال شريط ميدالية بديلة لنادي بيراميدز."