فيفا يروج لـ5 مبادرات هادفة خلال مباريات كأس العالم

الإثنين، 11 مايو 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

سيستغل الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026 للترويج لـ5 مبادرات هادفة خلال مباريات البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 بعد شهر من الآن في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ويسعى فيفا في هذه المناسبة إلى تسخير البطولة العالمية من أجل صناعة الخير في المجتمعات والمساعدة على توحيد العالم، حسب بيان الاتحاد الدولي.

وفي نسخة هذا العام من كأس العالم، ستركّز حملات فيفا على الترويج للوحدة ومكافحة التمييز العنصري وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة البدنية، بالإضافة إلى التركيز على الدعوة إلى السلام ودعم التعليم.

هذه المبادرات الخمسة ستظهر خلال مباريات البطولة، وهي:

Football Unites The World.. كرة القدم توحد العالم

No Racism.. لا للعنصرية

Unite for Peace.. معا من أجل السلام

Unite for Education.. معا من أجل التعليم

Be Active.. كنت نشيطا

مبادرة (معا من أجل السلام) سيتم الترويج لها أثناء مرحلة المجموعات، حيث سيظهر شعار الحملة على أكمام قمصان جميع لاعبي المنتخبات الـ48.

فيما سيتم الترويج لمبادرة (معا من أجل التعليم) في دور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي، كذلك على أكمام قمصان اللاعبين.

أما مبادرة (لا للعنصرية) ومبادرة (كرة القدم توجد العالم) فسيتم الترويج لهما في جميع المباريات الـ104 للبطولة.

بينما تهدف حملة (كن نشيطا) إلى تشجيع الجميع، وبخاصة اليافعين، على التحرك وممارسة المزيد من الأنشطة البدنية.

وانطلقت هذه المبادرة في كأس العالم 2022 ومنذ ذلك الوقت بات يتم الترويج لها في جميع بطولات فيفا.

ضربة بداية كأس العالم 2026 ستكون بين المكسيك وجنوب إفريقيا يوم 11 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

