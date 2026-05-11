من أجل كأس العالم.. مبابي يريد المشاركة في المباريات الـ3 الأخيرة بالموسم

يريد الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد المشاركة في المباريات الـ3 الأخيرة لفريقه هذا الموسم، من أجل الإعداد لكأس العالم، وفقا لجريدة ماركا.

وأوضح التقرير أن مبابي يريد استعادة لياقته البدنية في المباريات قدر الإمكان من أجل كأس العالم.

وينطلق كأس العالم بعد شهر من الآن بالتمام والكمال.

ولم يستطع مبابي المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد.

رغم أنه خلال الأيام الأخيرة، توقعت العديد من التقارير أن يتواجد النجم الفرنسي في قائمة ريال مدريد أمام برشلونة.

وذلك بعدما عاد لتدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

ولكن يبدو أن النادي الملكي قرر عدم المغامرة بمبابي في ظل عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي بعده فوزه على ريال مدريد بالكلاسيكو 2-0.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.