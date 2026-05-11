لتعزيز الشفافية.. لجنة المنشطات تفحص النصر والهلال قبل الدربي

الإثنين، 11 مايو 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

أخضعت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لاعبين من فريق النصر، ونظيره الهلال، إلى فحوص مفاجئة خارج المنافسة بزيارة تعد الثالثة في غضون أسبوعين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الهلال بالنصر في قمة الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

وحضرت اللجنة تدريبات الطرفين، الأحد، وأخذت عينات من عبد الإله العمري، مدافع النصر، بعد أن فحصت سابقًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسلطان الغنام، وعبد الله الخيبري، والفرنسي كيسنجلي كومان.

أخبار متعلقة:
رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة مدرب اتحاد جدة: علينا تقبل حقيقة أننا ننافس على المركز الخامس ثيو هيرنانديز جاهز لمواجهة النصر كانسيلو: الهلال السعودي أخلف وعده

وعلى الجانب الآخر، أجرت اللجنة فحوصًا لعدد من لاعبي الفريق الأزرق في خطوة تأتي قبل يومين من الدربي المرتقب، الثلاثاء، ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

وتندرج هذه الزيارات وفق البروتوكولات العالمية لمكافحة المنشطات، إذ يتم اختيار اللاعبين عشوائيًا لتعزيز الشفافية والعدالة في عملية الفحص، كما أنها تستهدف لاعبين دوليين قبل كأس العالم الصيف الجاري، طبقًا للمصادر عينها.

وتحدد مواجهة الدربي المرتقبة على ملعب الأول بارك بشكل كبير ملامح اللقب.

إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم الدوري قبل الجولة الأخيرة.

أما الهلال فإنه لا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ77 نقطة من 31 لقاء.

النصر الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
تأكد غياب ميندي وكيسيه أمام التعاون بونو جاهز لمواجهة النصر في الدربي رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة ثيو هيرنانديز جاهز لمواجهة النصر مدرب اتحاد جدة: علينا تقبل حقيقة أننا ننافس على المركز الخامس الرياضية: مهاجم النصر يغيب عن الدربي أمام الهلال شكوك حول مشاركة كيسيه مع أهلي جدة ضد التعاون الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال
أخر الأخبار
ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين الأجانب 48 دقيقة | الدوري المصري
رئيس برشلونة المؤقت: نعمل على تجديد عقد فليك.. وسنبرم صفقة كبيرة ساعة | الكرة الأوروبية
قد يغيب عن كأس العالم.. أتلتيكو مدريد يعلن خضوع جوني كاردوسو لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
سيميوني: شاهدت الكلاسيكو وقلت يا إلهي أقصينا برشلونة مرتين ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: فيليبي لويس يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
3 مرشحين.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي ملف المدرب الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528923/لتعزيز-الشفافية-لجنة-المنشطات-تفحص-النصر-والهلال-قبل-الدربي