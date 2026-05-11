لتعزيز الشفافية.. لجنة المنشطات تفحص النصر والهلال قبل الدربي

أخضعت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لاعبين من فريق النصر، ونظيره الهلال، إلى فحوص مفاجئة خارج المنافسة بزيارة تعد الثالثة في غضون أسبوعين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الهلال بالنصر في قمة الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

وحضرت اللجنة تدريبات الطرفين، الأحد، وأخذت عينات من عبد الإله العمري، مدافع النصر، بعد أن فحصت سابقًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسلطان الغنام، وعبد الله الخيبري، والفرنسي كيسنجلي كومان.

وعلى الجانب الآخر، أجرت اللجنة فحوصًا لعدد من لاعبي الفريق الأزرق في خطوة تأتي قبل يومين من الدربي المرتقب، الثلاثاء، ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

وتندرج هذه الزيارات وفق البروتوكولات العالمية لمكافحة المنشطات، إذ يتم اختيار اللاعبين عشوائيًا لتعزيز الشفافية والعدالة في عملية الفحص، كما أنها تستهدف لاعبين دوليين قبل كأس العالم الصيف الجاري، طبقًا للمصادر عينها.

وتحدد مواجهة الدربي المرتقبة على ملعب الأول بارك بشكل كبير ملامح اللقب.

إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم الدوري قبل الجولة الأخيرة.

أما الهلال فإنه لا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ77 نقطة من 31 لقاء.