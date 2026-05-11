كوريري ديلو سبورت: ليفاندوفسكي يطلب 8 ملايين يورو سنويا للانضمام إلى يوفنتوس أو ميلان

الإثنين، 11 مايو 2026 - 14:04

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

طلب روبرت ليفاندوفسكي الحصول على 8 ملايين يورو سنويا للانضمام إلى ميلان أو يوفنتوس الإيطاليين.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن وكيل اللاعب قام بجولة في إيطاليا وتحدث مع إدارة الناديين حول رغبات اللاعب البولندي.

ووفقا للصحيفة فإن المبلغ المالي المطلوب كبير ويشكل عبئا كبيرًا على خزائن الناديين.

ولا زال موقف الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس غامضا، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

كما يسعى الفريق الإيطالي إلى توفير سيولة مالية من أجل إتمام عملية شراء لويس أوبيندا المعار للفريق من نادي لايبزيج مقابل 3 ملايين يورو مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

أما ميلان فلا يوجد إجماع على ضم ليفاندوفسكي، رغم قناعة ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق بالمهاجم البولندي.

ووفقا للصحيفة الإيطالية فإن إيجلي تاري المدير الرياضي، يقف بجانب أليجري في رأيه حول ليفاندوفسكي.

فيما تخالفهما إدارة ميلان الرأي حول جدوى شراء ليفاندوفسكي.

ويقودان هذا الرأي جيوفري مونكادا رئيس الكشافين، وجورجيو فورلاني المدير التنفيذي لميلان، حيث يرغبان في الاستثمار بلاعب أصغر سنا.

ولعب ليفاندوفسكي هذا الموسم 43 مباراة في كافة البطولات مع برشلونة، سجل خلالهم 18 هدفا، وصنع 4، ليساهم في تتويج فريقه ببطولتي الدوري والسوبر الإسبانيين.

