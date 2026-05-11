تقرير: بينهما ميلان ويوفنتوس.. 5 وجهات محتملة لـ ألابا

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، عن مستقبل النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد ألابا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة الإيطالية إلى أن ناديي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يدرسان إمكانية التعاقد مع ألابا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما تشهد المنافسة على ضم مدافع الفريق، أندية من الدوري الأمريكي، والدوري السعودي.

ويدرس نادي سالزبورج النمساوي إمكانية التعاقد مع ديفيد ألابا، ومنحه دور القائد والمرشد للعديد من اللاعبين الشباب في أكاديمية النادي.

ألابا صاحب الـ 34 عاما شارك مع بايرن ميونيخ في 431 مباراة، قبل الانتقال في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد في صيف 2021 والمشاركة مع الملكي في 130 مباراة.

وتوج ألابا بـ 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بواقع بطولتين مع بايرن ومثلهما مع الملكي.

ولم يشارك ألابا هذا الموسم سوى في 14 مباراة في كافة البطولات بينهم 10 كبديل، بواقع 9 في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس ملك إسبانيأ، وأخرى في السوبر الإسباني.