هانز فليك بعد التتويج بالدوري: لن أنسى هذا اليوم أبدا

الإثنين، 11 مايو 2026 - 13:35

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

اعترف هانز فليك مدرب برشلونة، بصعوبة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتي توج بعدها بلقب الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ 35 من الليجا.

وتوفى والد هانز فليك، صباح يوم مباراة الكلاسيكو، قبل أن يقرر مدرب برشلونة الاستمرار مع الفريق لقيادته في المباراة.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، ولن أنسى هذا اليوم أبدا."

وأضاف "أود أن أشكر الفريق وكل من دعمنا، والأهم من ذلك كله أنني فخور جداً بوجود فريق رائع كهذا، شكراً لكم على كل شيء."

وتابع "شكراً لكم على هذا التصميم على القتال في كل مباراة، أنا أقدر ذلك حقاً، فريقي رائع، وأنا سعيد للغاية، وفخور جدًا باللاعبين."

وأتم "إنه أمر رائع أن أكون هنا مع الجماهير، في مباراة الكلاسيكو، وأن نهزم ريال مدريد، الآن أعتقد أننا بحاجة للاحتفال."

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة، مبتعد عن ريال مدريد الثاني برصيد 77 نقطة.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

