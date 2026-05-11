رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة

الإثنين، 11 مايو 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

أهلي جدة - دوري أبطال آسيا للنخبة

رفضت رابطة الدوري السعودي طلب إدارة أهلي جدة بتقديم موعد مواجهة الفريق أمام الخلود.

ويلعب أهلي جدة ضد الخلود يوم السبت على ملعب الإنماء بجدة، ضمن الجولة الـ 33 من المسابقة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة أهلي جدة طلبت لعب المباراة عند الساعة السابعة مساءً بدلًا من التاسعة مساء، رغبةً منها في تنظيم حفل خاص للاحتفاء بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

قبل أيام، توج أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف التقرير أن رد الرابطة جاء بالموافقة على تنظيم مراسم الاحتفال عقب نهاية المواجهة مباشرة، مع الإبقاء على موعد المباراة كما هو دون تغيير.

ويحتل أهلي جدة المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

وذلك من 22 انتصارًا، و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

