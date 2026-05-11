كانسيلو: الهلال السعودي أخلف وعده

الإثنين، 11 مايو 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

اتهم جواو كانسيلو لاعب نادي برشلونة، مسؤولي الهلال السعودي بخلافة عهدهم معه خلال فترة تواجده مع الزعيم.

وانضم كانسيلو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من الهلال

وقال كانسيلو في تصريحات عبر DAZN عقب مواجهة الكلاسيكو: "مسؤولو الهلال السعودي أخلف وعده، لم يخبروني بالحقيقة في نادي الهلال، قالوا لي إنهم سيسجلونني في قائمة الفريق، ولم يفعلوا ذلك."

وكانت إدارة الهلال أسقطت كانسيلو من القائمة بعد إصابة الركبة التي داهمته أمام الدحيل القطري ضمن أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، واستغلت مكانه الشاغر في إعادة قيد المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو بعدما كان مستبعدًا في البداية.

واستغرق تعافي كانسيلو نحو شهرين، وعاد إلى الملاعب نوفمبر الماضي، واكتفى بالمشاركة في دوري أبطال آسيا انتظارًا لتحديد موقفه من إعادة التسجيل.

وبعد عودته، خاض البرتغالي 3 مباريات في البطولة القارية، وسجَّل هدفًا واحدًا، وصنع اثنين آخرين.

وأكمل الظهير البرتغالي "يتم اتهامي بأن لدي شخصية سيئة، ولكنني شخص يفي بوعوده ولا يخلف كلمته."

ويسمح الاتحاد السعودي لكل فريق بتسجيل 10 لاعبين أجانب بحدٍ أقصى في قائمته المحلية، بينهم اثنان من مواليد عام 2004 وما بعده.

وتتيح اللائحة لكل فريق الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب فقط في قوائم مباريات الدوري السعودي، فيما تجيز إشراك الأسماء العشرة في بطولة كأس الملك.

وأتم كانسيلو "قررت المضي قدما، وأنا هنا سعيد بعد فوزي بلقب مع برشلونة."

وشارك كانسيلو في فوز برشلونة أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كامب نو مساء الأحد.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

