مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز

أشاد سعيد عليق المدير الرياضي لاتحاد العاصمة بأداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذي أدار مباراة الفريق أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خسارة الزمالك كانت درامية بعد التقدم بهدف عن طريق خوان بيزيرا في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم عاد ليلغيه ثم يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بسبب خطأ على حسام عبد المجيد داخل منطقة الجزاء، بعد مراجعة الـVAR.

وقال عليق في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعًا.. ليس من السهل إلغاء هدف، واحتساب ركلة جزاء، وطرد لاعب".

وأضاف "دحان بيدا حكم مونديالي، ولا يمكنه الوقوع في خطأ مثل هذا. حكم تقنية الفيديو المساعد استدعاه بسبب وجود شك في ركلة الجزاء، ثم تراجع عن قراره، وهذا أمر طبيعي".

وتابع مدير اتحاد العاصمة "سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز. هذه مباراة نهائية، ويجب أن تقدم فيها كل ما تملك، وإلا ستفقد اللقب".

وأتم "يجب أن نعترف بأن الزمالك فريق قوي، لكنني أتمنى أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم، وأن يُكتب لنا التتويج باللقب".

وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو في انتظار مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وينافس الزمالك على ثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

إياب نهائي الكونفدرالية

الزمالك × اتحاد العاصمة

الموعد: السبت 16 مايو

القناة الناقلة: بي ان سبورتس