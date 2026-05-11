لاعب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك في الذهاب دفعة قوية نحو لقب الكونفدرالية

الإثنين، 11 مايو 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

الزمالك ضد اتحاد العاصمة

يعتبر براهيم بن زازة لاعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري أن الفوز بمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك يعتبر أول خطوة نحو التتويج باللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد خسارة الذهاب بهدف قاتل.

وقال بن زازة في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "الفوز بمباراة الذهاب يعتبر أول خطوة نحو التتويج باللقب".

وأضاف "لقد حضرنا جيدا لهذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم "سنسعى جاهدين لتأكيد هذا الفوز في لقاء الإياب يوم السبت المقبل".

وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو في انتظار مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وينافس الزمالك على ثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

إياب نهائي الكونفدرالية

الزمالك × اتحاد العاصمة

الموعد: السبت 16 مايو

القناة الناقلة: بي ان سبورتس

