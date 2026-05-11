"طلبت منه أن يصمت".. جافي يكشف تفاصيل اشتباكه مع فينيسيوس

كشف جافي نجم وسط برشلونة، عن تفاصيل اشتباكه مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مواجهة الكلاسيكو.

وحقق برشلونة الفوز على حساب ريال مدريد بهدفين نظيفين، في الأسبوع الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية.

وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين جافي، وفينيسيوس في بداية أحداث الشوط الثاني.

وتحدث جافي عن تفاصيل ذلك في تصريحات للصحفيين نقلتها الصحف الإسبانية عقب المباراة: "فينيسيوس مجرد لاعب كرة قدم. ما يحدث على أرض الملعب يبقى على أرض الملعب."

وأضاف "فينيسيوس لاعب رائع، طلبت منه أن يصمت، وانتهى الأمر، إنه لاعب متسرع، مثلي تماماً."

وأتم "ما يحدث على أرض الملعب شيء، وما يحدث خارجه شيء آخر، على أرض الملعب، أدافع عن ألوان فريقي وأبذل قصارى جهدي. أما خارج الملعب، فأنا مختلف تماماً، حتى وإن لم يبدُ ذلك واضحاً."

كما وجه رسالة إلى عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي: "عثمان أخي. منذ أن وصل إلى هنا، كان دائماً بمثابة أخي".

وأضاف "إنه صديق عزيز جداً بالنسبة لي، نحن على اتصال وثيق، ونتحدث طوال الوقت، وأنا سعيد جداً لأجله لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل إلى جانب لامين."

وشارك جافي أساسيا في مباراة الكلاسيكو قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77.

إجمالا شارك جافي هذا الموسم في 11 مباراة وصنع هدفا وحيدا في ظل توالي الإصابات التي تطارده، وسط محاولات منه للحاق للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم.