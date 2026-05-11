يساهم في هدف كل 98 دقيقة.. نيمار يسجل ويقود سانتوس للفوز بالدوري البرازيلي

سجل نيمار هدفا لفريقه سانتوس أمام ريد بول براجانتينو، في الأسبوع الـ 15 من الدوري البرزايلي.

وحقق سانتوس الفوز بهدفين نظيفين، في صراع هروبه من الهبوط.

ونجح نيمار في تسجيل الهدف الأول لفريقه بمهارة رائعة في الدقيقة 45+5، قبل أن يسجل أدونيس فرياس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع البرازيلي نيمار رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، وصناعة 4 أهداف في آخر 17 مباراة مع سانتوس.

ونجح نيمار في المساهمة في هدف كل 98 دقيقة مع سانتوس، ليزيد من أسهم عودته إلى المنتخب البرازيلي.

ويحتل سانتوس المركز الـ 15 في الدوري البرازيلي برصيد 18 نقطة.

وتوقف رصيد براجانتينو عند 20 نقطة في المركز السابع.

وأفادت تقارير صحيفة عن اقتراب نيمار من التواجد في القائمة الأولية لكأس العالم المكونة من 55 لاعبا.

ولكن لاتزال إمكانية مشاركة نيمار في المونديال محل شك، في ظل إصرار كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي على جاهزية نيمار البدنية.

ووفقا لصحيفة أو جلوبو، فإن كارلو أنشيلوتي سيعلن القائمة الأولية للبرازيل اليوم 11 مايو، على أن يتم الكشف عن القائمة النهاية للمونديال يوم الإثنين 18 مايو.

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.