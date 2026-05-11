يساهم في هدف كل 98 دقيقة.. نيمار يسجل ويقود سانتوس للفوز بالدوري البرازيلي

الإثنين، 11 مايو 2026 - 11:33

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

سجل نيمار هدفا لفريقه سانتوس أمام ريد بول براجانتينو، في الأسبوع الـ 15 من الدوري البرزايلي.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وحقق سانتوس الفوز بهدفين نظيفين، في صراع هروبه من الهبوط.

ونجح نيمار في تسجيل الهدف الأول لفريقه بمهارة رائعة في الدقيقة 45+5، قبل أن يسجل أدونيس فرياس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

أخبار متعلقة:
حوار ميسي عن نيمار في كأس العالم والمقارنة مع كريستيانو ومستقبل سكالوني بارتوميو: الطاقم الفني فضل ضم ديمبيلي على مبابي بعد رحيل نيمار نيمار يشتبك مع نجل روبينيو في مران سانتوس

ورفع البرازيلي نيمار رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، وصناعة 4 أهداف في آخر 17 مباراة مع سانتوس.

ونجح نيمار في المساهمة في هدف كل 98 دقيقة مع سانتوس، ليزيد من أسهم عودته إلى المنتخب البرازيلي.

ويحتل سانتوس المركز الـ 15 في الدوري البرازيلي برصيد 18 نقطة.

وتوقف رصيد براجانتينو عند 20 نقطة في المركز السابع.

وأفادت تقارير صحيفة عن اقتراب نيمار من التواجد في القائمة الأولية لكأس العالم المكونة من 55 لاعبا.

ولكن لاتزال إمكانية مشاركة نيمار في المونديال محل شك، في ظل إصرار كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي على جاهزية نيمار البدنية.

ووفقا لصحيفة أو جلوبو، فإن كارلو أنشيلوتي سيعلن القائمة الأولية للبرازيل اليوم 11 مايو، على أن يتم الكشف عن القائمة النهاية للمونديال يوم الإثنين 18 مايو.

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.

نيمار سانتوس الدوري البرازيلي
نرشح لكم
تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن مينيسوتا قبل كأس العالم المساهمة رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على تورونتو برباعية بسبب كأس العالم.. المكسيك تعلن نهاية العام الدراسي مبكرا "اعتذرت بالفعل".. لويس سواريز يعلن رغبته في تمثيل منتخب أوروجواي مجددا كايسيدو وأوتاميندي يشاركان.. فيفا يعلن تعديلا في لوائح الإيقاف قبل كأس العالم 2026 حوار ميسي عن نيمار في كأس العالم والمقارنة مع كريستيانو ومستقبل سكالوني أس: إيقاف بريستياني يمتد لكأس العالم نيمار يشتبك مع نجل روبينيو في مران سانتوس
أخر الأخبار
هانز فليك بعد التتويج بالدوري: لن أنسى هذا اليوم أبدا 14 دقيقة | الدوري الإسباني
رابطة الدوري السعودي ترفض طلب أهلي جدة 18 دقيقة | سعودي في الجول
جوارديولا يشرح أسباب عدم مشاركة مرموش باستمرار 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كانسيلو: الهلال السعودي أخلف وعده ساعة | الدوري الإسباني
مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز ساعة | الدوري المصري
لاعب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك في الذهاب دفعة قوية نحو لقب الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
"طلبت منه أن يصمت".. جافي يكشف تفاصيل اشتباكه مع فينيسيوس 2 ساعة | الدوري الإسباني
يساهم في هدف كل 98 دقيقة.. نيمار يسجل ويقود سانتوس للفوز بالدوري البرازيلي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528913/يساهم-في-هدف-كل-98-دقيقة-نيمار-يسجل-ويقود-سانتوس-للفوز-بالدوري-البرازيلي