كورتوا يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بسبب الموسم الصفري

الإثنين، 11 مايو 2026 - 11:23

كتب : FilGoal

وجه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد رسالة لجماهير فريقه بعد تأكد خروج الملكي بلا ألقاب هذا الموسم.

وخسر ريال مدريد من برشلونة بهدفين دون رد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني، ليتوج الفريق الكتالوني باللقب.

وقال كورتوا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، موجها حديثه لجماهير ريال مدريد: "نشعر بالحزن ومحبطون مثلكم تماما".

وأضاف الحارس البلجيكي "لم يكن الموسم كما أردنا. سنتعلم، وسننهض مجددا، وسنعود من جديد".

ولم يحقق ريال مدريد أي ألقاب هذا الموسم، إذ ودع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ في ربع النهائي، ولم ينجح في التتويج بالسوبر الإسباني أو كأس ملك إسبانيا.

بينما توج برشلونة باللقب رسميا قبل نهاية الدوري بـ 3 جولات وللمرة الـ 29 في تاريخه.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوير الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

