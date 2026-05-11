ثيو هيرنانديز جاهز لمواجهة النصر

الإثنين، 11 مايو 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال ضد الخلود

أظهرت فحوص طبية أجراها الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير الهلال جاهزيته لمواجهة النصر يوم الثلاثاء.

ويصطدم الهلال بالنصر ضمن الجولة الـ 32 من الدوري السعودي.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إصابة ثيو هيرنانديز خفيفة، ولن تمنعه من المشاركة مع فريقه في موقعة الدربي.

وتعرض الظهير الدولي الفرنسي لإصابة حالت دون إكماله مواجهة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة.

إذ غادر الملعب في الدقيقة 83.

وعاود الفريق الهلالي تدريباته، الأحد، بعد يوم من الإجارة عقب التتويج بلقب الملك إثر الفوز على الخلود 2ـ1 في المباراة النهائية.

ويحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 مباراة، بينما يتصدر النصر الترتيب العام للدوري بـ 82 نقطة من 32 لقاء.

