مدرب اتحاد جدة: علينا تقبل حقيقة أننا ننافس على المركز الخامس

الإثنين، 11 مايو 2026 - 11:10

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - اتحاد جدة

طالب سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة السعودي، إلى تقبل منافسة حامل الللقب على المركز الخامس في الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.

وقال كونسيساو بعد مواجهة فريقه أمام ضمك: "هذا هو الواقع وعلينا تقبله، المركز الخامس ليس طموحنا لكن في نفس الفوز فوزنا مهم."

وحقق اتحاد جدة الفوز أمام ضمك بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 32 من الدوري السعودي.

ويتأخر الاتحاد بفارق الأهداف خلف التعاون صاحب المركز الخامس.

وذكرت صحيفة الرياضية أن الاتحاد يسعى إلى التأهل للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقرر الاتحاد الآسيوي زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 فريقا.

وكان أقصى عدد يشارك من الفرق هو 24 فريقا مثل النسخة الجارية في الوقت الحالي.

وودع اتحاد جدة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الهزيمة أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف.

كما ودع الاتحاد مسابقة كأس الملك بعد الخسارة أمام الخلود في نصف النهائي بركلات الترجيح.

