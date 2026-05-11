خرج من مراكز دوري الأبطال.. أتالانتا يسقط ميلان بثلاثية

الإثنين، 11 مايو 2026 - 01:03

كتب : FilGoal

راسبادوري - أتالانتا

خسر ميلان من منافسه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل إيدرسون ودافيدي زاباكوستا وجياكومو راسبادوري أهداف أتالانتا.

بينما أحرز ستراهينيا بافلوفيتش وكريستوفر نكونكو ثنائية ميلان.

ويواصل ميلان تحقيق النتائج السلبية بالتعثر الثالث على التوالي، إذ خسر مباراتين وتعادل في مباراة.

وتعثر ميلان بالتعادل مع يوفنتوس دون أهداف، ثم خسر من ساسولو بهدفين دون رد قبل السقوط أمام أتالانتا.

وافتتح إيدرسون النتيجة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف زاباكوستا الفارق في الدقيقة 29.

وأنهى راسبدوري أهداف النيراتزوري في الدقيقة 51.

ودخل ميلان في أجواء اللقاء بشكل متأخر ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 من بافلوفيتش، ثم أحرز نكونكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة توقف رصيد ميلان عند النقطة 67 في المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو.

وانتزع روما بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا من ميلان باحتلاله المركز الرابع عقب الفوز على بارما في الجولة ذاتها بنتيجة 3-2.

ويتساوى ميلان مع روما بنفس عدد النقاط.

وارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 58 في المركز السابع.

