أربيلوا: لاعبونا يتمناهم أي فريق في أوروبا.. ونتفهم غضب الجماهير

الإثنين، 11 مايو 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أنه يتفهم غضب جماهير فريقه بسبب الموسم الحالي.

وخسر ريال مدريد من برشلونة بهدفين دون رد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب بالمباراة: "مما رأيت، كان هناك ضربا بالمرفق في وجه بيلينجهام، ويجب أن نسأل، لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو، تهانينا لبرشلونة على اللقب".

وواصل "لا أعرف ما إذا كان مبابي سيلحق بما تبقى من الموسم، سنى تطور حالته".

وتابع "لا يمكننا قول الكثير للجماهير ولكننا نتفهم غضبهم وإحباطهم بهذا الموسم، نعرف ما ارتكبناه بشكل خاطئ ونحن غاضبون أيضا".

وأكمل "لا يجب أن نخسر المباريات الثلاث المتبقيين، نحن ندافعن عن شيء أكبر من أنفسنا وهو شعار النادي".

وأردف "تلك المباراة تصعبت جدا بشكل مبكر، وبرشلونة يظهر بشكل جيد عندما يتقدم، لقد طلبت من اللاعبين أن يقدموا ما لديهم حتى النهاية بغض النظر عن النتيحة".

وشدد "لدينا فريق رائع يمكنه تقديم الكثير، ولدينا لاعبين يرغب أي فريق في أوروبا ضمهم، والآن علينا فقط التفكير بالمستقبل".

واستمر "نحتاج جميعا لاتخاذ خطوة إلى الأمام، ونحتاج إلى أن تكون لدينا فكرة واضحة وأن نتعلم أننا خسرنا العديد من المباريات التي لم يكن ينبغي علينا خسارتها، هذا ما أفلت اللقب من أيدينا".

وتوج برشلونة باللقب رسميا قبل نهاية الدوري بـ 3 جولات وللمرة الـ 29 في تاريخه.

وأضاف "هاوسن أراد أن يلعب، ولكنه شعر بالضعف بسبب المرض، كنا بحاجة إلى الطاقة ولهذا قررت أن يبدأ أسينسيو بدلا منه".

