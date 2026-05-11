زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا

شدد محمد عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بيراميدز على الدور الهام لعائلته في التتويج بالبطولات.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر لعام 2026 بعد الفوز على زد في النهائي 2-1، وهو اللقب الثاني لبيراميدز في تاريخ البطولة.

وقال زلاكة عبر أون سبورت: "بيراميدز يسير بخطى ثابتة، ولقب الكأس هو مكافأة من الله، نبذل الكثير من الجهد".

وأكمل "الله يراضينا بهذه الانتصارات من أجل عائلاتنا".

وأتم "من الوارد جدا أن نحصل على بطولة الدوري، سنفعل كل شيء للفوز على سموحة، وإن شاء الله نتوج باللقب".

ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

ويلعب بيراميدز في آخر جولات الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري.