أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن فريقه بذل الكثير من الجهد من أجل التتويج ببطولة كأس مصر وما سبقها من ألقاب.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر لعام 2026 بعد الفوز على زد في النهائي 2-1، وهو اللقب الثاني لبيراميدز في تاريخ البطولة.

وقال الشناوي عبر قناة أون سبورت: "بيراميدز منظومة كبيرة تعمل بإخلاص، بذلنا الكثير من الجهد هذا الموسم وهذه هي خامس بطولة لنا في موسمين".

وأضاف "الكل يؤدي بشكل جيد ويبذل أقصى جهده من أجل النادي، وسننافس أيضا على الدوري حتى النهاية".

وواصل "البطولات لا تأتي بسهولة ولكن نتيجة جهد كبير وهذا ما يحدث مع بيراميدز".

وأشار "سر التألق؟ أجتهد دائما وأجد منافسة شريفة من زملائي محمود جاد وشريف إكرامي ونعمل جميعا من أجل الفريق".

وأتم تصريحاته "كل ما يحدث في الكرة المصرية من أجل منتخب مصر وكأس العالم وأتمنى التواجد مع الفراعنة في المونديال".

ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

ويلعب بيراميدز في آخر جولات الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري.