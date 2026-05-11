لأول مرة.. برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحسم الدوري في الكلاسيكو

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 91 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ليضمن البلوجرانا لاتتويج باللقب قبل 3 جولات على النهاية.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وضمن برشلونة التتويج بالدوير الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

التشكيل

برشلونة بدأ المباراة براشفورد وتوريس في الهجوم، بينما عاد تيبو كورتوا لحراسة مرمى ريال مدريد.

أحداث المباراة

المباراة كانت بدايتها من برشلونة والذي تقدم مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق راشفورد بركلة حرة مباشرة رائعة.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني مستغلا تمريرة بالكعب من داني أولمو لينفرد توريس ويضع الكرة في الشباك بالدقيقة 18.

وأهدر جونزالو جارسيا فرصة تقليص الفارق بالدقيقة 22.

وبالدقيقة 38 أهدر راشفورد فرصة انفراد صريح بالمرمى من منتصف الملعب ولكن راشفورد تألق في التصدي.

في الشوط الثاني سجل بيلينجهام هدف تقليص الفارق ولكنه لم يحتسب لوجوده في حالة تسلل.

وتألق كورتوا مرة أخرى ومنع الهدف الثالث من ليفاندوفسكي بالدقيقة 84.

وانتهت المباراة بدون المزيد من الأهداف ليفوز برشلونة بالمباراة وباللقب.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما يلتقي ريال مدريد مع ريال أوفييدو.