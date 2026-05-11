لأول مرة.. برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحسم الدوري في الكلاسيكو

الإثنين، 11 مايو 2026 - 00:10

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 91 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ليضمن البلوجرانا لاتتويج باللقب قبل 3 جولات على النهاية.

وحسم برشلونة الدوري خلال مباراة الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

برشلونة سجل ثنائيته عن طريق كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة سبورت تكشف موقف فليك من قيادة برشلونة في الكلاسيكو برشلونة يعلن وفاة والد هانز فليك

وضمن برشلونة التتويج بالدوير الإسباني للمرة 29 في تاريخه ليقترب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 37 لقبا.

التشكيل

برشلونة بدأ المباراة براشفورد وتوريس في الهجوم، بينما عاد تيبو كورتوا لحراسة مرمى ريال مدريد.

أحداث المباراة

المباراة كانت بدايتها من برشلونة والذي تقدم مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق راشفورد بركلة حرة مباشرة رائعة.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني مستغلا تمريرة بالكعب من داني أولمو لينفرد توريس ويضع الكرة في الشباك بالدقيقة 18.

وأهدر جونزالو جارسيا فرصة تقليص الفارق بالدقيقة 22.

وبالدقيقة 38 أهدر راشفورد فرصة انفراد صريح بالمرمى من منتصف الملعب ولكن راشفورد تألق في التصدي.

في الشوط الثاني سجل بيلينجهام هدف تقليص الفارق ولكنه لم يحتسب لوجوده في حالة تسلل.

وتألق كورتوا مرة أخرى ومنع الهدف الثالث من ليفاندوفسكي بالدقيقة 84.

وانتهت المباراة بدون المزيد من الأهداف ليفوز برشلونة بالمباراة وباللقب.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما يلتقي ريال مدريد مع ريال أوفييدو.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الدوري الإسباني
نرشح لكم
أربيلوا: لاعبونا يتمناهم أي فريق في أوروبا.. ونتفهم غضب الجماهير على بعد نقطة من الهبوط.. أوفييدو يتعادل مع خيتافي بـ 9 لاعبين وبمشاركة هيثم حسن انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) ريال مدريد تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة فالنسيا يفوز على بلباو ويقترب من ضمان البقاء ضربة قوية لمنتخب إسبانيا قبل كأس العالم بعد إصابة ويليامز سبورت تكشف موقف فليك من قيادة برشلونة في الكلاسيكو
أخر الأخبار
خرج من مراكز دوري الأبطال.. أتالانتا يسقط ميلان بثلاثية 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أربيلوا: لاعبونا يتمناهم أي فريق في أوروبا.. ونتفهم غضب الجماهير 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر 29 دقيقة | الدوري المصري
زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا 31 دقيقة | الدوري المصري
ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري 34 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة 51 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة.. برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحسم الدوري في الكلاسيكو 58 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528901/لأول-مرة-برشلونة-يفوز-على-ريال-مدريد-ويحسم-الدوري-في-الكلاسيكو