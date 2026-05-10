مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن

أوضح مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم أن طاقم تحكيم مصري سيدير مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 مايو من الشهر الجاري في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يسدد المبلغ المالي المستحق لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا ولذلك حتى الآن اللقاء بطاقم تحكيم مصري".

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com في وقت سابق:"الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري".

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة