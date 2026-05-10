مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن

الأحد، 10 مايو 2026 - 23:52

كتب : محمد جمال

احتفال هدف محمد إسماعيل - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

أوضح مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم أن طاقم تحكيم مصري سيدير مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 مايو من الشهر الجاري في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يسدد المبلغ المالي المستحق لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا ولذلك حتى الآن اللقاء بطاقم تحكيم مصري".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأمن يوافق على حضور 46 ألف مشجع لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة خالدي: تفكيري كان في الجمهور وقت ركلة الجزاء.. ونعلم كيف نسير مباراة الإياب أمام الزمالك دراوي: حققنا الأهم.. والزمالك يلعب كرة جميلة خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com في وقت سابق:"الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري".

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة خبر في الجول – إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز بكأس مصر زيكو: سنلعب على بطولة الدوري حتى الدقيقة الأخيرة مهند لاشين: كأس مصر هو الدافع القوي لنا في الدوري كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم
أخر الأخبار
أربيلوا: لاعبونا يتمناهم أي فريق في أوروبا.. ونتفهم غضب الجماهير 16 دقيقة | الدوري الإسباني
أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر 23 دقيقة | الدوري المصري
زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا 26 دقيقة | الدوري المصري
ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة 46 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة.. برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحسم الدوري في الكلاسيكو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز بكأس مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528900/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-حكم-مصري-سيدير-لقاء-الزمالك-وسيراميكا-حتى-الآن