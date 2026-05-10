خبر في الجول – إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز بكأس مصر

الأحد، 10 مايو 2026 - 23:36

كتب : حامد وجدي

محمد حمدي إبراهيم - بيراميدز

ينتظر نادي إنبي الحصول على مليون جنيه من نظيره بيراميدز بعد تتويج الأخير ببطولة كأس مصر.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر بالفوز على منافسه زد بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز ببطولة كأس مصر كمكافأة وفقا لعقد إعارة محمد حمدي.

أخبار متعلقة:
زيكو: سنلعب على بطولة الدوري حتى الدقيقة الأخيرة مهند لاشين: كأس مصر هو الدافع القوي لنا في الدوري كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد

ويحصل بطل كأس مصر على مليوني جنيه كمكافأة، وبذلك سيحصل إنبي على 50% من المبلغ.

وانتقل محمد حمدي إلى بيراميدز معارا لمدة 6 أشهر دون وجود بند أحقية الشراء.

وجاء انتقال محمد حمدي إلى بيراميدز في الشتاء الماضي لتعويض غياب محمد حمدي عقب إصابته مع منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية.

وشارك الظهير الأيسر في 9 مباريات مع بيراميدز دون التسجيل أو صناعة أي هدف.

وتعد هذه البطولة هي الخامسة في تاريخ بيراميدز وجميعهم تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة كأس مصر في الموسم قبل الماضي على حساب زد أيضا بالانتصار عليه بهدف مقابل لا شيء عن طريق ماييلي.

ويعتبر هذا النهائي هو الثالث لبيراميدز مع يورتشيتش.

وحصل بيراميدز على البطولة مرتين، بينما خسر في الموسم الماضي في النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

محمد حمدي إنبي بيراميدز كأس مصر
نرشح لكم
أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن زيكو: سنلعب على بطولة الدوري حتى الدقيقة الأخيرة مهند لاشين: كأس مصر هو الدافع القوي لنا في الدوري كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم
أخر الأخبار
أربيلوا: لاعبونا يتمناهم أي فريق في أوروبا.. ونتفهم غضب الجماهير 16 دقيقة | الدوري الإسباني
أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر 23 دقيقة | الدوري المصري
زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا 26 دقيقة | الدوري المصري
ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة 46 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة.. برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحسم الدوري في الكلاسيكو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز بكأس مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528899/خبر-في-الجول-إنبي-سيحصل-على-مليون-جنيه-بعد-تتويج-بيراميدز-بكأس-مصر