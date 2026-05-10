خبر في الجول – إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز بكأس مصر

ينتظر نادي إنبي الحصول على مليون جنيه من نظيره بيراميدز بعد تتويج الأخير ببطولة كأس مصر.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر بالفوز على منافسه زد بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز ببطولة كأس مصر كمكافأة وفقا لعقد إعارة محمد حمدي.

ويحصل بطل كأس مصر على مليوني جنيه كمكافأة، وبذلك سيحصل إنبي على 50% من المبلغ.

وانتقل محمد حمدي إلى بيراميدز معارا لمدة 6 أشهر دون وجود بند أحقية الشراء.

وجاء انتقال محمد حمدي إلى بيراميدز في الشتاء الماضي لتعويض غياب محمد حمدي عقب إصابته مع منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية.

وشارك الظهير الأيسر في 9 مباريات مع بيراميدز دون التسجيل أو صناعة أي هدف.

وتعد هذه البطولة هي الخامسة في تاريخ بيراميدز وجميعهم تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة كأس مصر في الموسم قبل الماضي على حساب زد أيضا بالانتصار عليه بهدف مقابل لا شيء عن طريق ماييلي.

ويعتبر هذا النهائي هو الثالث لبيراميدز مع يورتشيتش.

وحصل بيراميدز على البطولة مرتين، بينما خسر في الموسم الماضي في النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

