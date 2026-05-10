زيكو: سنلعب على بطولة الدوري حتى الدقيقة الأخيرة

شدد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب بيراميدز على أن فريقه سيلعب على بطولة الدوري حتى الدقيقة الأخيرة.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر بالفوز على منافسه زد بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.

وقال زيكو عبر أون سبورت: "الموسم الحالي استثنائي بالنسبة لي لأنني حصلت على 3 بطولات، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من البطولات".

وأضاف "طالما أمر الدوري لم يحسم حسابيا فيبقى في الملعب، إذ خسر الزمالك المباراة المقبلة وانتصرنا سنتوج بالدوري، سنلعب حتى الدقيقة الأخيرة، إن شاء الله سنتوج ببطولة الدوري".

وأتم "يورتشيتش يتحدث معنا بأن الدوري ما زال في الملعب، نركز على مباراة سموحة لتحقيق الفوز".

ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

ويلعب بيراميدز في آخر جولات الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري.