مهند لاشين: كأس مصر هو الدافع القوي لنا في الدوري

يرى مهند لاشين لاعب بيراميدز أن تتويج فريقه بكأس مصر سيكون الدافع القوي للاعبين في نهاية الدوري.

مهند لاشين النادي : بيراميدز بيراميدز

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر لعام 2026 بعد الفوز على زد في النهائي 2-1، وهو اللقب الثاني لبيراميدز في تاريخ البطولة.

وقال مهند لاشين عبر قناة أون ماكس: "كأس مصر بطولة مهمة وهو كان أول ألقاب النادي، ونريد أن تكون الدافع القوي لنا لنكمل مسيرة الفريق في باقي البطولات".

وأضاف "هدفنا أن ننهي الدوري بقوة وأن نستمر في بناء الفريق لينافس على كل البطولات بقوة في الموسم المقبل".

وأكمل "لا أريد الحديث عن مستوى بيراميدز، دعونا نفرح الآن وسنتحدث لاحقا عن مشوار الفريق في الدوري".

وأشار "حققنا خلال موسمين 5 بطولات بينهم 3 بطولات كبيرة، وهذا إنجاز كبير سنبني عليه في المستقبل".

وأتم تصريحاته "زد منافس قوي وبعد الطرد لعب بقوة والأمل عاد لهم، لكننا لعبنا بقوة واستطعنا حسم اللقب لصالحنا".

ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

ويلعب بيراميدز في آخر جولات الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري.