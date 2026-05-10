كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم
الأحد، 10 مايو 2026 - 22:59
كتب : FilGoal
عبر كريم حافظ لاعب بيراميدز عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد الفوز على زد.
وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر لعام 2026 بعد الفوز على زد في النهائي 2-1، وهو اللقب الثاني لبيراميدز في تاريخ البطولة.
وقال كريم حافظ عقب المباراة عبر قناة أون ماكس: "تسجيل ركلات الجزاء توفيق من الله، والموسم لم ينته بعد، أمامنا نهاية الدوري ونركز بشدة من أجل الفوز بالبطولة".
وأضاف "أجتهد وأقدم كل ما لدي وأتمنى التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم".
ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.
ويلعب بيراميدز في آخر جولات الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري.
