اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد

توج بيراميدز بلقب كأس مصر بالفوز على منافسه زد بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.

وسجل كريم حافظ وفيستون ماييلي ثنائية بيراميدز، بينما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

وتعد هذه البطولة هي الخامسة في تاريخ بيراميدز وجميعهم تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة كأس مصر في الموسم قبل الماضي على حساب زد أيضا بالانتصار عليه بهدف مقابل لا شيء عن طريق ماييلي.

ويعد هذا النهائي هو الثالث لبيراميدز مع يورتشيتش.

وحصل بيراميدز على البطولة مرتين، بينما خسر في الموسم الماضي في النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز مستحوذا على الكرة لكن دون خطورة على مرمى زد.

وعاد الحكم إلى الفيديو في الدقيقة 42 لشك في ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد تدخل من البانوبي على مهند لاشين.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 45 ونفذها كريم حافظ بنجاح.

وفي الدقيقة 57 ضاعف ماييلي الفارق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وطرد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقة 80 بعد الاعتداء على لاعب زد.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع سجل رأفت خليل هدف تقليص الفارق لكن احتسب تسلل قبل أن يعود الحكم إلى الفيديو وقرر احتساب الكرة هدف لصالح زد.

هدف زد لم يكن كافيا لتعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

