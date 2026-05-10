كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتقدم 2-0 في نهائي الدوري

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 79-72 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه والتي أقيمت في صالة برج العرب، ليتقدم في السلسلة 2-0 بعد الفوز في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

أنهى الأهلي الربع الأول لصالحه بنتيجة 21-12، واستمر تفوق الأحمر في الربع الثاني بنتيجة 36-32.

وأكمل الأهلي تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 56-50، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 79-72.

وكان أنس أسامة لاعب الاتحاد السكندري أكثر المسجلين في المباراة، ومن الاهلي كان زاك لوفتون أفضل المسجلين برصيد 20 نقطة.