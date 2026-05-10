أرتيتا: أهنئ الحكم على قراره بإلغاء هدف وست هام

قدم ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التهنئة إلى حكم مباراة فريقه ضد وست هام بعد إلغاء هدف لخصمه في الدقائق القاتلة من المباراة.

وفاز أرسنال على منافسه ست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عبر بي بي سي سبورت: "قلت للاعبين إننا سنهاجم حتى النهاية، لن ننتظر حدوث أي شيء، لهذا دفعنا بكل ما لدينا من على مقاعد البدلاء حتى يصنع هؤلاء الرجال الفارق".

وأضاف "مارتن أوديجارد دخل وصنع لقطة مذهلة بتمرير الكرة إلى تروسارد، وتصدى دافيد رايا لانفراد تام".

وأكمل "مباراتان لحسم لقب الدوري؟ سنستمتع بما حققناه وسنحصل على بعض الراحة ثم سنبدأ التحضير لمباراة بيرنلي".

وأتم "الجدل حول الهدف الملغي؟ في النهاية كان قرارا كبيرا بالطبع، يجب أن أهنئ الحكام، لأنك تحتاج إلى شجاعة كبيرة، لا يوجد أي شك أنها مخالفة واضحة".

وبفوز أرسنال ارتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل من المدفعجية.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الـ 18 ويقترب من الهبوط ويظل في منافسة مع توتنام الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 37 نقطة.

ويقترب أرسنال من التتويج بالدوري الإنجليزي.

ما هو حي إزلنجتون؟

حي إزلنجتون يقع في منقطة هولواي الذي يضم ملعب الإمارات معقل أرسنال، وفي حال تتويج الفريق بالدوري سيكون الاحتفال على ملعبه وسط جماهيره.

ويتبقى لأرسنال مباراتين في الدوري ضد بيرنلي وكريستال بالاس.