على بعد نقطة من الهبوط.. أوفييدو يتعادل مع خيتافي بـ 9 لاعبين وبمشاركة هيثم حسن

الأحد، 10 مايو 2026 - 21:55

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

اقترب ريال أوفييدو من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني بعد تعثر جديد.

وتعادل أوفييدو مع خيتافي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن بشكل أساسي مع أوفييدو قبل الخروج بالدقيقة 57.

وارتفع رصيد أوفييدو للنقطة 29 في المركز الأخير بالدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن مراكز عدم الهبوط.

كما ارتفع رصيد خيتافي للنقطة 45 في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح أوفييدو على بعد نقطة واحدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية خلال 3 جولات.

وقد يهبط أوفييدو بشكل رسمي غدا الإثنين، في حال فوز جيرونا على رايو فيكانو أو نهاية المباراة بالتعادل.

وشهدت المباراة تعرض لاعبين من أوفييدو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة لكل منهما وهما خافي لوبيز بالدقيقة 54 وكواسي سيبو بالدقيقة 78.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة ضد ريال مدريد يوم الخميس 14 مايو على ملعب سانتياجو برنابيو.

