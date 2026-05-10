انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) ريال مدريد
الأحد، 10 مايو 2026 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني.
نهاية المباراة
ق84. كورتوا يمنع فرصة الهدف الثالث من ليفاندوفسكي.
ق62. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق بيلينجهام لوجود حالة تسلل.
ق50. اشتباك بين لاعبي الفريقين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38. فرصة راشفورد يهدر انفراد وفرصة الهدف الثالث بعد تألق من كورتوا.
ق22.فرصة تقليص الفارق تضيع من جونزالو جارسيا.
ق18. جووووول الثاني لبرشلونة عن طريق فيران توريس بعد تمريرة رائعة من داني أولمو.
ق9. جووووول رااائع لبرشلونة عن طريق راشفورد من ركلة حرة مباشرة.
بداية المباراة
