الدوري في إزلنجتون؟ أرسنال يفوز على وست هام بسيناريو قاتل

الأحد، 10 مايو 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أرسنال

فاز أرسنال على منافسه وست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال الوحيد والقاتل.

ولكن ليس فقط توقيت الهدف قاتل، لكن سيناريو الوقت المتأخر من المباراة وما حدث من هدف وست هام كان أكثر إثارة.

وبفوز أرسنال ارتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل من المدفعجية.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الـ 18 ويقترب من الهبوط ويظل في منافسة مع توتنام الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 37 نقطة.

ويقترب أرسنال من التتويج بالدوري الإنجليزي.

ما هو حي إزلنجتون؟

حي إزلنجتون يقع في منقطة هولواي الذي يضم ملعب الإمارات معقل أرسنال، وفي حال تتويج الفريق بالدوري سيكون الاحتفال على ملعبه وسط جماهيره.

ويتبقى لأرسنال مباراتين في الدوري ضد بيرنلي وكريستال بالاس.

وصف المباراة

ضرب لياندرو تروسارد كرة رأسية ارتطمت في القائم ثم ارتدت له وضرب رأسية أرخى تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة التاسعة.

وسدد ريكاردو كالافيوري كرة قوية في الدقيقة 13 ومرت بعيدة عن المرمة قليلا.

وأبعد مافروبانوس مدافع وست هام كرة من على خط المرمى في الدقيقة 22.

وأنقذ رايا رأسية خطيرة من تاتي كاستيانوس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عاد رايا ليتصدى إلى انفراد تام ببراعة في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 83 سجل تروسارد هدف أرسنال بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز كالوم ويلسون هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع أرسنال لكن بعد تخطي الكرة لخط المرمى.

وقرر الحكم إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ لصالح رايا.

وحافظ على أرسنال على شباكه وحصل على نقاط المباراة كاملة.

