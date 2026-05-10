تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد

الأحد، 10 مايو 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد ماركوس راشفورد بشكل أساسي بجانب فيران توريس وفيرمين لوبيز بالهجوم.

ويتواجد رافينيا على دكة البدلاء بعد عودته مؤخرا من الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

الوسط: بيردي - جافي - داني أولمو.

الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - فيرمين لوبيز.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة لضمان التتويج بالدوري بشكل رسمي.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الدوري الإسباني
