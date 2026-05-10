تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد
الأحد، 10 مايو 2026 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.
ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل تواجد ماركوس راشفورد بشكل أساسي بجانب فيران توريس وفيرمين لوبيز بالهجوم.
ويتواجد رافينيا على دكة البدلاء بعد عودته مؤخرا من الإصابة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جوان جارسيا.
الدفاع: إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.
الوسط: بيردي - جافي - داني أولمو.
الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - فيرمين لوبيز.
ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة لضمان التتويج بالدوري بشكل رسمي.
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة فالنسيا يفوز على بلباو ويقترب من ضمان البقاء ضربة قوية لمنتخب إسبانيا قبل كأس العالم بعد إصابة ويليامز سبورت تكشف موقف فليك من قيادة برشلونة في الكلاسيكو مباراة الهبوط؟ هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد خيتافي مدرب إشبيلية السابق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتدريب الفريق برشلونة يعلن وفاة والد هانز فليك قائمة برشلونة - عودة كوندي أمام ريال مدريد.. واستمرار غياب يامال