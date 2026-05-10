تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد جونزالو جارسيا بشكل أساسي، كما يلعب أوريلين تشواميني بشكل أساسي.

وعاد تيبو كورتوا لحراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لمدة شهر ونصف عن الملاعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - دين هاوسن - أنطونيو روديجير - ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة لضمان التتويج بالدوري بشكل رسمي.