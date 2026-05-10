انتهت نهائي كأس مصر - بيراميدز (2)-(1) زد.. اللقب الثاني للفريق السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر 2025/2026.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 90+4: احتساب هدف رأفت خليل بعد العودة للفيديو.

ق 90+2: هدف لصالح زد لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 80: طرد مصطفى زيكو بعد تعديه على لاعب زد.

ق 57: جووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: كريم حافظ يسجل ركلة الجزاء.

ق 42: عودة الحكم إلى الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد تدخل من البانوبي على مهند لاشين.

مباراة متوازنة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل