انتهت نهائي كأس مصر - بيراميدز (2)-(1) زد.. اللقب الثاني للفريق السماوي
الأحد، 10 مايو 2026 - 20:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر 2025/2026.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت
ق 90+4: احتساب هدف رأفت خليل بعد العودة للفيديو.
ق 90+2: هدف لصالح زد لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
ق 80: طرد مصطفى زيكو بعد تعديه على لاعب زد.
ق 57: جووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: كريم حافظ يسجل ركلة الجزاء.
ق 42: عودة الحكم إلى الفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد تدخل من البانوبي على مهند لاشين.
مباراة متوازنة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد التشكيل - مصطفى سعد يقود هجوم زد.. وحامد حمدان مع الكرتي في وسط بيراميدز مدرب إشبيلية السابق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتدريب الفريق خبر في الجول – الأمن يوافق على حضور 46 ألف مشجع لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة خالدي: تفكيري كان في الجمهور وقت ركلة الجزاء.. ونعلم كيف نسير مباراة الإياب أمام الزمالك سيراميكا كليوباترا: علي ماهر جدد تعاقده ويمكنه الرحيل في حالتين.. ولعبنا بشرف ضد الأهلي وبيراميدز الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية