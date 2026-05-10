فاردي يحيي آمال كريمونيزي في البقاء بالفوز على بيزا

الأحد، 10 مايو 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

جيمي فاردي - كريمونيزي

أحيا جيمي فاردي لاعب كريمونيزي آمال فريقه بالبقاء في الدوري الإيطالي بقيادة الفريق للفوز على بيزا بهدف دون رد في الجولة 36.

وفاز كريمونيزي بثلاثة أهداف دون رد على بيزا.

وسجل جيمي فاردي وفيديريكو بوناتزولي وديفيد أوكيريكي أهداف كريمونيزي.

وحصل المهاجم الإنجليزي المخضرم على جائزة رجل المباراة.

وتتبقى جولتين فقط على نهاية الدوري الإيطالي وتأكد هبوط بيزا وهيلاس فيرونا.

المنافسة على البقاء تنحصر بين كريمونيزي وليتشي، بينما يحتاج كالياري لنقطة واحدة لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كريمونيزي للنقطة 31 في المركز الـ 18 في جدول الترتيب.

واستغل كريمونيزي سقوط ليتشي أمام يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء، ليحتل المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.

وسيلعب كريمونيزي ضد أودينيزي وكومو في المباراتين المتبقيتين.

بينما سيلاقي ليشتي خصميه ساسولو ثم جنوى.

