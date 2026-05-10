التشكيل - مصطفى سعد يقود هجوم زد.. وحامد حمدان مع الكرتي في وسط بيراميدز

الأحد، 10 مايو 2026 - 19:42

كتب : FilGoal

زد - بيراميدز

أعلن كل من محمد شوقي مدرب زد وكرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي زد مع بيراميدز على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

ويشهد تشكيل زد تواجد ثلاثي هجومي مكون من مصطفى سعد وعبد الرحمن البانوبي ومحمود صابر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر 4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من علي ماهر إمكانية قيادة الفريق في الموسم المقبل

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: طارق علاء - أحمد فتحي "كاستيلو - أحمد طارق - محمد ربيعة.

الوسط: أحمد الصغيري - معط ماجاسا - أحمد خالد "كباكا".

الهجوم: مصطفى سعد - عبد الرحمن البانوبي - محمود صابر.

ولعب وليد الكرتي وحامد حمدان ومهند لاشين في وسط ملعب بيراميدز بالمباراة.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان.

الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - فيستون ماييلي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وسبق لبيراميدز تحقيق لقب كأس مصر مرة في تاريخه، بينما يبحث زد عن أول ألقابه تاريخيا.

بيراميدز زد كأس مصر
نرشح لكم
كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد انتهت نهائي كأس مصر - بيراميدز (2)-(1) زد.. اللقب الثاني للفريق السماوي مدرب إشبيلية السابق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتدريب الفريق خبر في الجول – الأمن يوافق على حضور 46 ألف مشجع لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة خالدي: تفكيري كان في الجمهور وقت ركلة الجزاء.. ونعلم كيف نسير مباراة الإياب أمام الزمالك سيراميكا كليوباترا: علي ماهر جدد تعاقده ويمكنه الرحيل في حالتين.. ولعبنا بشرف ضد الأهلي وبيراميدز الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية
أخر الأخبار
كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم 7 دقيقة | الدوري المصري
تروسارد: سجلنا في اللحظة المناسبة أمام وست هام 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد 20 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتقدم 2-0 في نهائي الدوري 49 دقيقة | كرة سلة
أرتيتا: أهنئ الحكم على قراره بإلغاء هدف وست هام 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
على بعد نقطة من الهبوط.. أوفييدو يتعادل مع خيتافي بـ 9 لاعبين وبمشاركة هيثم حسن ساعة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
في الـ +114.. الإفريقي يفوز على الترجي ويتوج بالدوري التونسي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528883/التشكيل-مصطفى-سعد-يقود-هجوم-زد-وحامد-حمدان-مع-الكرتي-في-وسط-بيراميدز