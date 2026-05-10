التشكيل - مصطفى سعد يقود هجوم زد.. وحامد حمدان مع الكرتي في وسط بيراميدز

أعلن كل من محمد شوقي مدرب زد وكرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي زد مع بيراميدز على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

ويشهد تشكيل زد تواجد ثلاثي هجومي مكون من مصطفى سعد وعبد الرحمن البانوبي ومحمود صابر.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: طارق علاء - أحمد فتحي "كاستيلو - أحمد طارق - محمد ربيعة.

الوسط: أحمد الصغيري - معط ماجاسا - أحمد خالد "كباكا".

الهجوم: مصطفى سعد - عبد الرحمن البانوبي - محمود صابر.

ولعب وليد الكرتي وحامد حمدان ومهند لاشين في وسط ملعب بيراميدز بالمباراة.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان.

الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - فيستون ماييلي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وسبق لبيراميدز تحقيق لقب كأس مصر مرة في تاريخه، بينما يبحث زد عن أول ألقابه تاريخيا.