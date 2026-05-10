تقرير: أستون فيلا متمسك باستمرار دوجلاس لويز

كشفت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا لا ينوي التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الإنجليزي قد باع اللاعب إلى يوفنتوس مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، لكن تجربته في تورينو لم تسر بالشكل المتوقع.

وخلال فترة إعارته الحالية مع نوتنجهام فورست في منتصف الموسم، منح فورست الضوء الأخضر لعودة اللاعب إلى أستون فيلا.

وفي ظل الأزمات التي عانى منها الفريق في خط الوسط، لعب لويز دورًا مهمًا داخل القائمة، مع محاولة المدرب أوناي إيمري الموازنة بين المنافسة في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وبحسب موقع كاليتشو ميركاتو، فإن عودة اللاعب إلى ناديه الأصلي يوفنتوس تبدو حتمية عقب نهاية الموسم.

ورغم أن أستون فيلا لا يمتلك بند شراء إلزامي، فإن النادي كان يملك خيار التعاقد معه نهائيًا مقابل مبلغ يقترب من 23 مليون جنيه إسترليني. ومن الناحية المالية، فإن إعادة شراء لاعب تم بيعه قبل أقل من عامين تقريبًا بنصف القيمة قد تبدو صفقة منطقية.

كما شارك لويز في 9 مباريات كأساسي و7 مباريات كبديل في مختلف البطولات، ما يشير إلى إمكانية منحه دورًا مستقبلًا داخل الفريق. لكن التقرير أوضح أن إدارة أستون فيلا تفضل البحث عن بدائل أخرى في سوق الانتقالات، يُرجح أن تكون أقل تكلفة من اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وشارك لويز في عدد من المباريات المهمة هذا الموسم، كان أبرزها خوضه 90 دقيقة كاملة في الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك، يقترب اللاعب من شهرين دون أن يشارك لأكثر من 23 دقيقة في أي مباراة واحدة. ومع عودة بوبكر كامارا وأمادو أونانا من الإصابة، لم يعد لويز يُنظر إليه كأحد الخيارات الأساسية البديلة في وسط الملعب.

ويعاني أستون فيلا من قيود مالية مرتبطة بقواعد اللعب المالي الخاصة بالدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل إنفاق مبلغ كبير على لاعب احتياطي أمرًا غير مرجح.