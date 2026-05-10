فالنسيا يفوز على بلباو ويقترب من ضمان البقاء

حقق فالنسيا فوزا مثيرا على أتلتيك بلباو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سان ماميس بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت إصابة نيكو ويليامز ليخرج بالدقيقة 36 ويحل بدلا منه شقيقه إنياكي ويليامز.

وأهدر هوجو دورو لاعب فالنسيا ركلة جزاء بالدقيقة 27 بعدما ارتدت من القائم.

وسجل عمر صادق هدف فالنسيا بالدقيقة 72 برأسية مستغلا عرضية من لويس ريوخا.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 42 في المركز الـ 12 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب7 نقاط ويقترب من ضمان البقاء بالدرجة الأولى.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة 44 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز السابع.

وسيلعب فالنسيا مباراته المقبلة على ملعب ميستايا ضد رايو فايكانو، بينما يلتقي بلباو مع إسبانيول.