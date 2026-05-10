ضربة قوية لمنتخب إسبانيا قبل كأس العالم بعد إصابة ويليامز

الأحد، 10 مايو 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

تلقى منتخب إسبانيا ضربة مقلقة قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما تعرض نيكو ويليامز لإصابة خلال مباراة أتلتيك بلباو أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وكان ويليامز أحد أبرز نجوم إسبانيا في يورو 2024، بعدما سجل الهدف الأول في نهائي البطولة خلال الفوز 2-1 على منتخب إنجلترا، وكان مرشحا للقيام بدور أساسي مع لا روخا في مونديال أمريكا الشمالية.

ودخل اللاعب صاحب الـ23 عاما المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الجولة الماضية خلال الفوز 4-2 على ألافيس.

لكن آماله في اللحاق بالمونديال أصبحت محل شك، بعدما غادر الملعب في الدقيقة 35 بسبب إصابة عضلية واضحة على ملعب سان ماميس.

وذكرت التقارير أن اللاعب ردد عبارة "لا يمكن أن يكون هذا" أثناء خروجه من أرض الملعب، في إشارة إلى خوفه من ضياع فرصة المشاركة في كأس العالم.

ولم تتحدد بعد طبيعة الإصابة أو مدة الغياب، إذ سيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة.

وكان ويليامز قد عانى من عدة مشاكل بدنية هذا الموسم، إذ غاب 6 مباريات في سبتمبر وأكتوبر بسبب إصابة في الفخذ، ثم ابتعد 7 مباريات أخرى في الربيع نتيجة آلام أسفل البطن.

وفي حال كانت الإصابة من الدرجة الأولى، فمن المتوقع تعافيه خلال أسبوعين والمشاركة في البطولة، لكن إذا كانت من الدرجة الثانية أو الثالثة، فقد يغيب عن كأس العالم.

وفي حال تأكد غياب ويليامز، يملك المدرب لويس دي لا فوينتي عدة بدائل، أبرزها ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف الفوز في نهائي يورو 2024.

كما تشمل الخيارات الأخرى فيران توريس وأليكس باينا وأندير بارينيتشيا، مع استمرار الاعتماد على لامين يامال في الجهة اليمنى، رغم معاناته حاليا من إصابة في العضلة الخلفية.

